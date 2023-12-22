Смирнова Ганжа Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ганжа Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1980

Отец: Ганжа Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.2001

Дочь: Смирнова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
15.10.2009

Дочь: Смирнова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Владимирович

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