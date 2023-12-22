Смирнова Ганжа Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1980
Отец: Ганжа Владимир
Рождение ребёнка
15.06.2001
Дочь: Смирнова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
15.10.2009
Дочь: Смирнова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно