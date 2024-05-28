Бондюгов Тихон Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892
Рождение ребёнка
17.07.1914
Дочь: Седых Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Бондюгова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1927
Дочь: Наумова Клавдия Тихоновна
Мать ребёнка: Бондюгова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1929
Дочь: Мякшина Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Бондюгова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно