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Бондюгов Тихон Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892

Отец: Бондюгов Дементий Павлович

Мать: Бондюгова Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
17.07.1914

Дочь: Седых Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Бондюгова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1927

Дочь: Наумова Клавдия Тихоновна

Мать ребёнка: Бондюгова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1929

Дочь: Мякшина Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Бондюгова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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