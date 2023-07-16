Антошин Дмитрий Александрович
мужской, родился Неизвестно
ОтецАнтошин Александр ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Антошин Тимофей ДмитриевичНеизвестно г.р.
Антошина Алина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антошин Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антошина Алина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антошин Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана