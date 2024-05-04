Байдаровцев Николай Иванович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Байдаровцев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Байдаровцев Иван Дмитриевич

Мать: Байдаровцева Зиновия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаровцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Санчугова Анна Александрова

Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Жена: Санчугова Анна Александрова

Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Байдаровцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Санчугова Анна Александрова

Смерть
Неизвестно

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