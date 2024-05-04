Байдаровцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдаровцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Санчугова Анна Александрова
Бракосочетание
09.02.1900 ст.
Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Байдаровцев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Санчугова Анна Александрова
Смерть
Неизвестно