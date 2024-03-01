Кузнецова Матрена Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Матрена Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Матвеевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Кузнецов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Матвеевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Савенков ?
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Кузнецова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Матвеевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Кузнецов Федор Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Матвеевич

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Савенков ?
Смерть
Неизвестно

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