Кормачева (Большакова) Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1925
Дата смерти27.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925
Место жительства
Около 1935
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Эвакуация
?.09.1941
Место жительства
1942
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Работа на ткацкой фабрике
Место жительства
Около 1948
Работа на стройке
Бракосочетание
До ?.08.1949
Рождение ребёнка
25.12.1949
Сын: Алексеев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Александрович
Бракосочетание
Около 1977
Муж: Кормачев Николай
Развод
Около 1981
Муж: Кормачев Николай
Смерть
27.08.2021
Похоронена на кладбище в Сестрорецке.