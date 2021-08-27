Кормачева (Большакова) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормачева (Большакова) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.09.1925

Дата смерти

27.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925

Отец: Большаков Яков Васильевич

Мать: Большакова Прасковья Алексеевна

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Около 1935
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Эвакуация
?.09.1941
Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1942
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Работа на ткацкой фабрике
Место жительства
Около 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа на стройке
Бракосочетание
До ?.08.1949

Муж: Алексеев Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1949

Сын: Алексеев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1977

Муж: Кормачев Николай

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1981

Муж: Кормачев Николай

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.08.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена на кладбище в Сестрорецке.
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