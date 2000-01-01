Grant Robert Campbell
Место рожденияMadeira
Дата рождения13.12.1846
Дата смерти18.02.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1846
Отец: Grant William
Мать: Grant Mary
Madeira
Бракосочетание
Около 1891
Жена: Grant Beatrice
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Elspeth Norna
Мать ребёнка: Grant Beatrice
Merstham, Surrey
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Grant Angus Campbell
Мать ребёнка: Grant Beatrice
Merstham, Surrey
Место жительства
02.04.1911
Hale Edge, Surrey, England
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Retired Civil Engineer
Смерть
18.02.1931
Surrey, England