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Grant Robert Campbell

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Место рождения

Madeira

Дата рождения

13.12.1846

Дата смерти

18.02.1931

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Около 1892 г.р.
Около 1904 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1846

Отец: Grant William

Мать: Grant Mary

Madeira
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Grant Beatrice

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Elspeth Norna

Мать ребёнка: Grant Beatrice

Merstham, Surrey
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Grant Angus Campbell

Мать ребёнка: Grant Beatrice

Merstham, Surrey
Место жительства
02.04.1911
Hale Edge, Surrey, England
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Retired Civil Engineer
Смерть
18.02.1931
Surrey, England
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