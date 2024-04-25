Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна
женский, родилась 20.06.1910, Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
умерла 01.08.1986, Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
ОтецАрхипкин Сергей ДмитриевичНеизвестно г.р.
МатьАрхипкина Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Афонин Александр Иванович16.08.1910 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
01.05.1946
Смерть
01.08.1986