Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна 20.06.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна

Автор
АБ
Борисенкова А.

женский, родилась 20.06.1910, Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

умерла 01.08.1986, Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Архипкин Сергей ДмитриевичНеизвестно г.р.
Мать
Архипкина Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Афонин Александр Иванович16.08.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1910

Отец: Архипкин Сергей Дмитриевич

Мать: Архипкина Надежда Ивановна

Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
01.08.1986
Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

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