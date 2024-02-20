Доцоев Дудар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Дудар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доцоев Николоз (Миколоз)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доцоев Арсамак

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Один из основателей Ардона. В 1859 году написал (вместе с Баби Ревазовым, Дзбо Цаллаговым, Урумовым, Бати Баскаевым и Елизаруко Макаевым историю о происхождении фамилии Сидамоновых
Смерть
Неизвестно
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