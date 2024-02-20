Доцоев Дудар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Доцоев Николоз (Миколоз)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доцоев Арсамак
Упоминание
Неизвестно
Один из основателей Ардона. В 1859 году написал (вместе с Баби Ревазовым, Дзбо Цаллаговым, Урумовым, Бати Баскаевым и Елизаруко Макаевым историю о происхождении фамилии Сидамоновых
Смерть
Неизвестно