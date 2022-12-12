Кузнецова (Колесова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Колесова) Александра Васильевна

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Место рождения

Старые Шалты, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

20.05.1910

Дата смерти

07.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910

Отец: Колесов Василий

Мать: Колесова Вера

Старые Шалты, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1941

Дочь: Петрова Вера Марковна

Отец ребёнка: не указан

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1946

Сын: Кузнецов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1949

Сын: Кузнецов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.03.1993
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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