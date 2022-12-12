Кузнецова (Колесова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1910
Дата смерти07.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910
Отец: Колесов Василий
Мать: Колесова Вера
Рождение ребёнка
25.09.1941
Дочь: Петрова Вера Марковна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.04.1946
Сын: Кузнецов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1949
Сын: Кузнецов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.03.1993