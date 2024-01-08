Башлыкова Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыкова Нина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тушова Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Осинин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Осинин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинин Сергей Петрович

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