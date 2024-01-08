Башлыкова Нина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Осинин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Осинин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно