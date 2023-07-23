Логинова Снежанна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курилко Александр Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.10.2016
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.12.2017
Сын: Логинов Платон Дмитриевич
Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Сергеевич