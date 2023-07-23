Логинова Снежанна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Снежанна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курилко Александр Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.10.2016

Муж: Логинов Дмитрий Сергеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.12.2017

Сын: Логинов Платон Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Сергеевич

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