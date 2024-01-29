Константинов Савва
Место рождения
Дата рожденияДо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Константинов Василий Савинович
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Константинов Ефрем Савинович
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно