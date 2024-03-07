Турцев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турцев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турцева) Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турцева) Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1934

Дочь: Крупина (Турцева) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

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