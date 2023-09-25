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Хохлов Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Хохлов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Андрей Яковлевич Хохлов

Мать ребёнка: не указана

Канцелярия Колывано-воскресенского горного начальства Книга ревизий населения Томского уезда 1760 г. (Управление архивного дела Алтайского края)
Смерть
Неизвестно

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