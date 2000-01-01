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Будрина -Тетя По Отцу Фаина3 Евгеньевна
Будрина -Тетя По Отцу Фаина3 Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Дата смерти
Не указана
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Будрина-Бабушка По Отцу Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Отец: не указан
Мать:
Будрина-Бабушка По Отцу Дарья
Смерть
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