Butz George Jr. Conrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиButz George Jr. Conrad

Butz George Jr. Conrad

avatar

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

?.09.1866

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1866

Отец: Butz George Sr. Conrad

Мать: Butz Maria Christina

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Иммиграция
1892
Место жительства
1935
Место жительства
1940
4418 Sherman St, Denver City & County, Denver, Colorado, USA
Смерть
Около 1949
Denver, Colorado
Похороны
Неизвестно
Riverside Cemetery, Denver, CO
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close