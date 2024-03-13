Butz George Jr. Conrad
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения?.09.1866
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1866
Отец: Butz George Sr. Conrad
Мать: Butz Maria Christina
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Иммиграция
1892
Место жительства
1935
Место жительства
1940
4418 Sherman St, Denver City & County, Denver, Colorado, USA
Смерть
Около 1949
Denver, Colorado
Похороны
Неизвестно
Riverside Cemetery, Denver, CO