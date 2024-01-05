Глазырин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1935
Дата смерти30.09.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935
Отец: Глазырин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазырина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Елохина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елохина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1980
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область