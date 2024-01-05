Глазырин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1935

Дата смерти

30.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935

Отец: Глазырин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазырина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Елохина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елохина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елохина Валентина Ивановна

Смерть
30.09.1980
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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