Шкрибитько (Калашникова) Марфа Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти17.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1915
Дочь: Трубникова Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Шкрибитько Фёдор Акимович
Аневка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1972
Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область