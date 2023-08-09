Шкрибитько (Калашникова) Марфа Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкрибитько (Калашникова) Марфа Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

17.12.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1915

Дочь: Трубникова Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Шкрибитько Фёдор Акимович

Аневка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкрибитько Фёдор Акимович

Смерть
17.12.1972
Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область
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