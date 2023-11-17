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Ураков Корнило Калинин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Ураков Калина Иванов

Мать: Уракова Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1710

Сын: Ураков Денис Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1711

Сын: Ураков Тимофей Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1721

Сын: Ураков Пётр Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Ураков Иван Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Февронья Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Ураков Козьма Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1756
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
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