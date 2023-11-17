Ураков Корнило Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1756
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Ураков Калина Иванов
Мать: Уракова Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1710
Рождение ребёнка
Вычислено 1711
Рождение ребёнка
Вычислено 1721
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Февронья Корниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Смерть
1756
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область