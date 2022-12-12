Тиско Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1953
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953
Отец: Тиско Федор
Рождение ребёнка
11.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2001