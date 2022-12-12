Тиско Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиско Зинаида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1953

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953

Отец: Тиско Федор

Мать: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Рождение ребёнка
11.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
18.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Поставы, Поставский район, Витебская область
Смерть
2001
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