Томашевская Анна Сергеевна
Место рожденияКалиш, Польша
Дата рождения1898
Дата смерти09.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Калиш, Польша
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
09.09.1938
Тула, город Тула, Тульская область