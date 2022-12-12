Томашевская Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевская Анна Сергеевна

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Место рождения

Калиш, Польша

Дата рождения

1898

Дата смерти

09.09.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиш, Польша
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
09.09.1938
Тула, город Тула, Тульская область
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