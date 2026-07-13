Климов АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 27.10.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 27.10.1946

умер 2010

Супруги
Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1973

Жена: Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
24.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Смерть
2010

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