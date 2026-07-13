Климов АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
мужской, родился 27.10.1946
умер 2010
Супруги
Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1950 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1973
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
24.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Смерть
2010