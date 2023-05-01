Кондауров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Кондауров Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Кондаурова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондаурова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кондаурова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондаурова Стефания Алексеевна
Мать ребёнка: Кондаурова Мария Степановна