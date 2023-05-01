Кондауров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондауров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Кондауров Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Кондаурова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондаурова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кондаурова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондаурова Стефания Алексеевна

Мать ребёнка: Кондаурова Мария Степановна

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