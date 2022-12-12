Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Стерлядев Алексей Анатольевич
Стерлядев Алексей Анатольевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
19.05.1993
Пол
Мужской
Отец
Кораблев Анатолий Илларионович
1960 г.р.
Мать
Стерлядева Надежда Алексеевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1993
Отец:
Кораблев Анатолий Илларионович
Мать:
Стерлядева Надежда Алексеевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия