Стерлядев Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерлядев Алексей Анатольевич

Стерлядев Алексей Анатольевич

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

19.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1993

Отец: Кораблев Анатолий Илларионович

Мать: Стерлядева Надежда Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close