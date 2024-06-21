Новиков Андрей 01.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Андрей

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Место рождения

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1882 и 1883 г.р.

Мать

Между 1880 и 1881 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1908

Отец: Новиков Козьма (Косма)

Мать: Новикова Анна

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Московская обл., д. Глагольня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Военная служба
01.01.1930
Военная служба
04.09.1941
Владивостокский сельским РВК
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
22.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
15.11.1950
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
22.06.1953
Воинское звание: капитан инт. сл
Смерть
Неизвестно

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