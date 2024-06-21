Новиков Андрей
Место рождения
Дата рождения01.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1908
Отец: Новиков Козьма (Косма)
Мать: Новикова Анна
Московская обл., д. Глагольня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
01.01.1930
Военная служба
04.09.1941
Владивостокский сельским РВК
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
22.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
15.11.1950
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
22.06.1953
Воинское звание: капитан инт. сл
Смерть
Неизвестно