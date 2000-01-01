Бунаков Маркел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Бунаков Вавило
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бунаков Артамон
Мать ребёнка: Бунакова Анисья
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Бунакова Анисья
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Бунакова Анисья
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бунаков Алексей
Мать ребёнка: Бунакова Анисья
Смерть
Неизвестно