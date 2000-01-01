Бунаков Маркел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Маркел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Бунаков Вавило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бунаков Артамон

Мать ребёнка: Бунакова Анисья

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Бунакова Анисья

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Бунакова Анисья

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бунаков Алексей

Мать ребёнка: Бунакова Анисья

Смерть
Неизвестно
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