Наливайко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Наливайко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наливайко Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наливайко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наливайко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно