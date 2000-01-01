Наливайко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Наливайко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наливайко Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наливайко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наливайко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Наливайко Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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