Вознесенский Филипп Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВознесенский Филипп Никифорович

Вознесенский Филипп Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

16.05.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1784 по 1815
Служил при отце в Спасо-Преображенском соборе С 1784 года до смерти в 1815 году служил пономарем в Вознесенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Родионовна

Смерть
16.05.1815 ст.
Путивль, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close