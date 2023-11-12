Вознесенский Филипп Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти16.05.1815 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1784 по 1815
Служил при отце в Спасо-Преображенском соборе С 1784 года до смерти в 1815 году служил пономарем в Вознесенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Родионовна
Смерть
16.05.1815 ст.
Путивль, Сумська область