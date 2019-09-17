Антоненко Игорь Иванович
Место рожденияг. Днепропетровск
Дата рождения17.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1958
г. Днепропетровск
Место жительства
Неизвестно
Ленинградская 43 Б кв 2
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Образование
Неизвестно
УВВАКУ
высшее-военное, инженер
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Рождение ребёнка
28.04.1980
Сын: Антоненко Дмитрий Игоревич
Мать ребёнка: Антоненко (Яковец) Лариса Агафониловна
г. Бузулук
Рождение ребёнка
08.04.1981
Дочь: Ларионова (Антоненко) Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Антоненко (Яковец) Лариса Агафониловна
г. Уссурийск
Рождение ребёнка
14.11.1993
Сын: Антоненко Александр Игоревич
Мать ребёнка: Антоненко (Яковец) Лариса Агафониловна
г. Уссурийск