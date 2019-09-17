Антоненко Игорь Иванович 17.09.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антоненко Игорь Иванович

Место рождения

г. Днепропетровск

Дата рождения

17.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1958

Отец: Антоненко Иван Кузьмич

Мать: Антоненко (Лысенко) Александра Антоновна

г. Днепропетровск
Место жительства
Неизвестно
Ленинградская 43 Б кв 2
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Образование
Неизвестно
УВВАКУ
высшее-военное, инженер
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Рождение ребёнка
28.04.1980

Сын: Антоненко Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Антоненко (Яковец) Лариса Агафониловна

г. Бузулук
Рождение ребёнка
08.04.1981

Дочь: Ларионова (Антоненко) Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Антоненко (Яковец) Лариса Агафониловна

г. Уссурийск
Рождение ребёнка
14.11.1993

Сын: Антоненко Александр Игоревич

Мать ребёнка: Антоненко (Яковец) Лариса Агафониловна

г. Уссурийск

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