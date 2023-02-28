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(Козлова) Параскева
(Козлова) Параскева
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Место рождения
Большое Левашово
, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Дата рождения
1913
Дата смерти
12.06.1916
Пол
Женский
Отец
Козлов Павел Андрианович
1858 г.р.
Мать
Козлова (Позднякова) Пелагея Филипповна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Козлов Павел Андрианович
Мать:
Козлова Пелагея Филипповна
Большое Левашово
, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
12.06.1916
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