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(Козлова) Параскева

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Место рождения

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

12.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Козлов Павел Андрианович

Мать: Козлова Пелагея Филипповна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
12.06.1916
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