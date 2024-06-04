Зубков Никита (Микитка) Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Зубков Захар (Захарко) Еремеев (?)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Зубков Ларион (Ларка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Зубков Дмитрий (Митка) Никитин
Мать ребёнка: не указана