Зубков Никита (Микитка) Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Никита (Микитка) Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Зубков Захар (Захарко) Еремеев (?)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Зубков Ларион (Ларка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Зубков Дмитрий (Митка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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