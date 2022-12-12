Поморцев Аксен Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1912
Дата смерти20.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1936
Сын: Поморцев Рафаил Аксенович
Мать ребёнка: Поморцева Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Поморцев Сергей Аксенович
Мать ребёнка: Поморцева Мария Александровна
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1944