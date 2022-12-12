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Поморцев Аксен Аксенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

20.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1936

Сын: Поморцев Рафаил Аксенович

Мать ребёнка: Поморцева Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Поморцев Сергей Аксенович

Мать ребёнка: Поморцева Мария Александровна

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поморцева Мария Александровна

Смерть
20.12.1944
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