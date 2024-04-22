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Григорьева Мария Прокофьевна

Место рождения

Маслово, Беляницкая волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Беляницкая волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Григорьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Григорьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Макарова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.03.1910

Дочь: Волкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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