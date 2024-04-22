Григорьева Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
19.08.1902
Сын: Григорьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1906
Сын: Григорьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Макарова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1910
Дочь: Волкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев - Филатов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно