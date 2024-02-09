Кыргыс Чингисмаа (таап) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыргыс Чингисмаа (таап)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыргыс Сыгыртаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыргыс Хувискаал

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыргыс Пала Сыгыртаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыргыс Солдуп Сыгыртаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ховалыг (Кыргыс) Хокпеш Сыгыртаевна

Отец ребёнка: Кыргыс Сыгыртаа

Смерть
Неизвестно

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