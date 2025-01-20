?
женский, родилась Неизвестно
Дети
Высотова (Селиванова) Мария15.11.1928 г.р.
Селиванов Николай01.10.1937 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Высотова (Селиванова) Мария
Отец ребёнка: Селиванов ?
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Селиванов Николай
Отец ребёнка: Селиванов ?
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края