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?

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Высотова (Селиванова) Мария15.11.1928 г.р.
Селиванов Николай01.10.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Высотова (Селиванова) Мария

Отец ребёнка: Селиванов ?

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Селиванов Николай

Отец ребёнка: Селиванов ?

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

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