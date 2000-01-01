Астаповский Виктор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстаповский Виктор Ефимович

Астаповский Виктор Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Егения Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астаповский Олег Викторович

Мать ребёнка: Егения Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егения Никитовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close