Астаповский Виктор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Егения Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астаповский Олег Викторович
Мать ребёнка: Егения Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егения Никитовна