Габбасов Фатах
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Смерть
Неизвестно