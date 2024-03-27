Габбасов Фатах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габбасов Фатах

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Мать ребёнка: не указана

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Смерть
Неизвестно
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