Шебордаева Матрона Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебордаева Матрона Пименовна

Шебордаева Матрона Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 или 1803

Дата смерти

01.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Дочь: Сорокина (Сорокина) Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождение ребёнка
20.06.1820

Дочь: Шебордаева (Сорокина) Ефросиния Михайловна

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822

Сын: Шебордаев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шебордаев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.02.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.