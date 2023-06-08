Шебордаева Матрона Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 или 1803
Дата смерти01.02.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Дочь: Сорокина (Сорокина) Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
20.06.1820
Дочь: Шебордаева (Сорокина) Ефросиния Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822
Сын: Шебордаев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Шебордаев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Епифанович
Смерть
01.02.1858