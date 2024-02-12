Карпычев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпычев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Форманюк Борис Александрович

Мать: Карпычева Лия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпычева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Карпычева-Ветренко Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпычева-Ветренко Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпычев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Карпычева-Ветренко Любовь Николаевна

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