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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Семисаженов ? Васильевич

Отец ребёнка: Семисаженов Василий Дмитриевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Семисаженов ? Васильевич

Отец ребёнка: Семисаженов Василий Дмитриевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семисаженов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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