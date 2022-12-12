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Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Семисаженов Василий Дмитриевич
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Семисаженов Василий Дмитриевич
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно