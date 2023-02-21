Шахова (Кучерова) Клавдия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Муж: Шахов Алексей Иванов
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно