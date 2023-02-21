Шахова (Кучерова) Клавдия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Кучерова) Клавдия Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Муж: Шахов Алексей Иванов

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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