Мишичев (Малоносов) Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Малоносов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мишичева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мишичев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мишичева Олимпиада Андреевна
Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мишичев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно