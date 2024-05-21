Мишичев (Малоносов) Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишичев (Малоносов) Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Малоносов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1860

Жена: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мишичева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Мишичев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мишичев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мишичева Олимпиада Андреевна

Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Мишичев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мишичев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мишичева Анастасия Петровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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