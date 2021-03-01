Жиров Илья Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1926
Дата смерти?.03.2021
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926
Рождение ребёнка
21.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жирова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
07.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жирова Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2021