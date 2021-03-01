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Жиров Илья Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1926

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926

Отец: Жиров Фёдор Севостьянович

Мать: Андреева Мария Филатовна

Рождение ребёнка
21.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жирова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
07.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жирова Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирова Александра Даниловна

Смерть
?.03.2021
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