Гурьева Анастасия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.
Дочь: Гурьева Олимпиада Назаровна
Отец ребёнка: Гурьев Назар Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно