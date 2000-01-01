Кравцова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.?
Сын: Овчинников Павел Владиславович
Отец ребёнка: Овчинников Владислав Александрович
Рождение ребёнка
08.09.?
Дочь: Овчинникова Анна Владиславовна
Отец ребёнка: Овчинников Владислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно