Кравцова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.?

Сын: Овчинников Павел Владиславович

Отец ребёнка: Овчинников Владислав Александрович

Рождение ребёнка
08.09.?

Дочь: Овчинникова Анна Владиславовна

Отец ребёнка: Овчинников Владислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Владислав Александрович

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