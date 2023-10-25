Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонина

Антонина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Павел

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Макаренков Александр

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренков Борис

Отец ребёнка: Макаренков Александр

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренков Валентин

Отец ребёнка: Макаренков Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close