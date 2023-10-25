Антонина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Павел
Россия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Макаренков Александр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренков Борис
Отец ребёнка: Макаренков Александр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренков Валентин
Отец ребёнка: Макаренков Александр
Смерть
Неизвестно