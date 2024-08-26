Бердников Павел Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Павел Иванович

Бердников Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова (Хлобыстова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердникова (Хлобыстова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердникова (Хлобыстова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердникова (Хлобыстова) Ольга Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.