Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Ивановна

Место рождения

Шумшеваши ок Ишменева, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Михайлович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Макаровна

Отец ребёнка: Макар Михайлович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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