Катерина Ивановна
Место рожденияШумшеваши ок Ишменева, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марья Макаровна
Отец ребёнка: Макар Михайлович
Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно