Антонова (Матвеева) Татьяна Ивановна
женский, родилась 29.12.1887, Кокарево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умерла 02.11.1955, Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ОтецМатвеев Иван Александрович17.10.1860 г.р.
МатьМатвеева (Большакова) Александра Ивановна05.04.1860 г.р.
Супруги
Антонов Михаил Степанович18.10.1890 г.р.
Дети
Антонов Александр Михайлович10.11.1911 ст. г.р.
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Рождение
29.12.1887
Кокарево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1910
Шутромино, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.
Сын: Антонов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Антонов Михаил Степанович
Шутромино, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
02.11.1955
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область