Антонова (Матвеева) Татьяна Ивановна 29.12.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова (Матвеева) Татьяна Ивановна

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

женский, родилась 29.12.1887, Кокарево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умерла 02.11.1955, Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Отец
Матвеев Иван Александрович17.10.1860 г.р.
Мать
Матвеева (Большакова) Александра Ивановна05.04.1860 г.р.
Супруги
Антонов Михаил Степанович18.10.1890 г.р.
Дети
Антонов Александр Михайлович10.11.1911 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1887

Отец: Матвеев Иван Александрович

Мать: Матвеева (Большакова) Александра Ивановна

Кокарево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Антонов Михаил Степанович

Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.

Сын: Антонов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Степанович

Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

Смерть
02.11.1955
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

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